В Челябинской области благоустроят более 500 дворов

Челябинской области в 2018 году облагородят 542 двора и 131 общественное пространство. Все это обойдется бюджету в более 1,4 миллиарда рублей.

«В этом году одним из важных условий для проекта будет его комплексность — ориентированность на создание условий для комфортного отдыха всех групп населения. Кроме того, будет уделено больше внимания благоустройству мест притяжения горожан — знаковых скверов и парков», — отметил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

В Челябинской области проект «Формирования комфортной городской среды» реализуется уже второй год. В прошлом году было благоустроено 835 дворов и 104 общественных территории.

Фото gelio.livejournal.com.