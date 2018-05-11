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В Челябинской области благоустроят более 500 дворов
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В Челябинской области благоустроят более 500 дворов 

Уральский меридиан 54 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинской области в 2018 году облагородят 542 двора и 131 общественное пространство. Все это обойдется бюджету в более 1,4 миллиарда рублей.
«В этом году одним из важных условий для проекта будет его комплексность — ориентированность на создание условий для комфортного отдыха всех групп населения. Кроме того, будет уделено больше внимания благоустройству мест притяжения горожан — знаковых скверов и парков», — отметил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.
В Челябинской области проект «Формирования комфортной городской среды» реализуется уже второй год. В прошлом году было благоустроено 835 дворов и 104 общественных территории.
Фото gelio.livejournal.com.
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