Руководитель управления Ростехнадзора задержан по делу о хищении 4 млрд руб

"Расследование этого уголовного дела началось летом 2017 года. Речь идёт о хищении 4 миллиардов рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций (СРО). Слабиков подозревается в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО компаний, подконтрольных членам преступной группы, а также осуществлял общее покровительство, не допуская проведение проверок, и получал за каждую операцию не менее миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России совместно с сотрудниками Службы экономической безопасности (СЭБ) Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области проведено 13 обысков: в кабинетах Ростехнадзора, квартире Слабикова, квартире его дочери и других.

В октябре прошлого года в рамках этого уголовного дела Дзержинским районным судом Петербурга были арестованы предприниматель Алексей Шувалов, входивший в состав советов СРО Союз проектных организаций «Стандарт-Проект», Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания», Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», бизнес-план нет Шувалова — Юлия Каменская, бывший директор Союза проектных организаций «Стандарт-Проект» Марат Каюмов. Ещё один фигурант этого дела Екатерина Гольцева была отправлена под домашний арест.

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