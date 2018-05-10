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Руководитель управления Ростехнадзора задержан по делу о хищении 4 млрд руб
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Руководитель управления Ростехнадзора задержан по делу о хищении 4 млрд руб 

РАПСИ 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РАПСИ, Михаил Телехов. Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков задержан по подозрению в пособничестве хищения 4 миллиардов рублей из компенсационных фондов саморегулируемых организаций Петербурга, сообщил в четверг РАПСИ источник в Главном управлении (ГУ) МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
"Расследование этого уголовного дела началось летом 2017 года. Речь идёт о хищении 4 миллиардов рублей из компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций (СРО). Слабиков подозревается в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО компаний, подконтрольных членам преступной группы, а также осуществлял общее покровительство, не допуская проведение проверок, и получал за каждую операцию не менее миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России совместно с сотрудниками Службы экономической безопасности (СЭБ) Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области проведено 13 обысков: в кабинетах Ростехнадзора, квартире Слабикова, квартире его дочери и других.
В октябре прошлого года в рамках этого уголовного дела Дзержинским районным судом Петербурга были арестованы предприниматель Алексей Шувалов, входивший в состав советов СРО Союз проектных организаций «Стандарт-Проект», Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания», Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», бизнес-план нет Шувалова — Юлия Каменская, бывший директор Союза проектных организаций «Стандарт-Проект» Марат Каюмов. Ещё один фигурант этого дела Екатерина Гольцева была отправлена под домашний арест.
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