ВЭБ сохраняет планы выйти на прибыль в 2018 году

"У нас существенный кредитный портфель по «Русалу». Если потребуется досоздание резервов в полном объеме, то не сможем показать прибыль по итогам 2018 года", — сказал он на пресс-конференции в рамках Международного экономического саммита " Россия — Исламский мир: KazanSummit".

"Но власти США выпустили новый документ, мы его изучаем и придерживаемся позитивного сценария, при котором не потребуется существенного досоздания резервов. По итогам первого квартала у нас будет прибыль", — сообщил глава Внешэкономбанка.

В апреле Горьков заявлял, что общий объем кредитов, выданных «Русалу», превышает 100 млрд рублей. Внешэкономбанк также выдавал кредиты группе «Ренова» Виктора Вексельберга , которая также попала под санкции США. По словам Горькова, это несущественный объем кредитов и он не повлияет на финансовый результат.

Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО за 2017 г. вырос в 2,6 раза до 287,7 млрд руб. из-за необходимости досоздавать резервы в рамках трансформации старого кредитного портфеля.

Власти США 6 апреля ввели санкции против компаний бизнесмена Олега Дерипаски , в том числе «Русала». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США требовало, чтобы инвесторы прекратили любые деловые отношения с «Русалом» до 5 июня. Но в обновленной лицензии OFAC этот срок продлен до 23 октября. После попадания в санкционный список «Русал» заявил, что санкции могут привести к дефолтам по ценным бумагам и негативно повлиять на весь бизнес компании.

10-12 мая 2018 года в Казани проходит Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.