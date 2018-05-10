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ВЭБ сохраняет планы выйти на прибыль в 2018 году
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ВЭБ сохраняет планы выйти на прибыль в 2018 году 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Прайм
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Внешэкономбанк сохраняет план выйти на прибыль, несмотря на существенный объем кредитов, выданных попавшему под санкции США "Русалу", по которым может потребоваться дополнительное резервирование средств, сказал журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
"У нас существенный кредитный портфель по «Русалу». Если потребуется досоздание резервов в полном объеме, то не сможем показать прибыль по итогам 2018 года", — сказал он на пресс-конференции в рамках Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit".
"Но власти США выпустили новый документ, мы его изучаем и придерживаемся позитивного сценария, при котором не потребуется существенного досоздания резервов. По итогам первого квартала у нас будет прибыль", — сообщил глава Внешэкономбанка.
В апреле Горьков заявлял, что общий объем кредитов, выданных «Русалу», превышает 100 млрд рублей. Внешэкономбанк также выдавал кредиты группе «Ренова» Виктора Вексельберга, которая также попала под санкции США. По словам Горькова, это несущественный объем кредитов и он не повлияет на финансовый результат.
Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО за 2017 г. вырос в 2,6 раза до 287,7 млрд руб. из-за необходимости досоздавать резервы в рамках трансформации старого кредитного портфеля.
Власти США 6 апреля ввели санкции против компаний бизнесмена Олега Дерипаски, в том числе «Русала». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США требовало, чтобы инвесторы прекратили любые деловые отношения с «Русалом» до 5 июня. Но в обновленной лицензии OFAC этот срок продлен до 23 октября. После попадания в санкционный список «Русал» заявил, что санкции могут привести к дефолтам по ценным бумагам и негативно повлиять на весь бизнес компании.
10-12 мая 2018 года в Казани проходит Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.
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