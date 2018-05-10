Горьков: ВЭБ, вероятно, получит прибыль в 2018 г

Внешэкономбанк в 2018 году получит прибыль, если не потребуется создание допрезервов по "Русалу" и другим компаниям из санкционного списка, сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на Х междурнародном экономическом саммите " Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018".

"В 2018 году в нашем плане закреплён положительный финансовый результат. За год мы бизнес-план выполним, если не потребуется создание резервов, исходя из объема портфелей по отдельным компаниям (против которых введены санкции США — ред.)", — сказал он, отметив, что создание дополнительных резервов по «Русалу» в полном объеме маловероятно.

"По «Русалу» есть решение по лицензии, что позволит не в полном объёме создавать резервы. Если таких негативных факторов не будет, то год закроем положительно", — уточнил глава госкорпорации.

Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда рублей. Расходы на создание резервов составили 250 миллиардов рублей, уменьшившись более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Активы ВЭБа сократились в прошлом году на 5,5%, до 3,38 триллиона рублей, обязательства — на 1,2%, до 2,98 триллиона рублей.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской «Русал» и En+ . Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.