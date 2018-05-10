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СКС опробовали новый способ борьбы с неплатежами
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СКС опробовали новый способ борьбы с неплатежами 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«Долг данного абонента уже больше 50 тысяч рублей. Мы неоднократно обращались к нему, присылали уведомления, пытались встретиться лично, приняли все меры досудебного воздействия, но всё это результата не дало, » — пояснила начальник отдела продаж населению ООО «Самарские коммунальные системы» Надежда Самарина.
Хозяин коттеджа, кстати сказать, весьма дорогостоящего, сначала не поверил в то, что именно перед его домом появится «долговой» арт-объект. Мужчина утверждал, что водоснабжение в его доме давно отключено. Сотрудники СКС еще раз, при хозяине, исследовали прилегающие водопроводные сети и доказали, что водоснабжение в доме есть, а значит, и долг набежал не просто так. Появление сотрудников СКС вместе журналистами и погрузочной техникой вызвало настоящий ажиотаж на улице и стало хорошим напоминанием о своевременной оплате услуг ЖКХ всем соседям.
Когда напоминание — трёхтонная бетонная пирамида 1,5 метра в высоту и ширину — заняла свое позорное место перед домом неплательщика, тот мгновенно выразил готовность погасить долг. Чего и добивались сотрудники СКС. Как только долг будет погашен, «груз долгов» переедет к следующему «забывчивому» абоненту. Таких в Самаре предостаточно, сегодня общий долг самарцев за водоснабжение и водоотведение — 1 млрд 229 миллионов рублей. В СКС уверены, что мириться с долгами нельзя, необходимо каждому должнику устроить некомфортную жизнь, до тех пор, пока долги не будут погашены.
СКС в своей работе с должниками стараются находить и придумывать нестандартные методы работы. Так, уже дали свои результаты поквартирные обходы, использование громкой связи в частном секторе, мотопробег под девизом «Самара — территория без долгов». Теперь к этому списку добавился и переходящий «груз долгов».
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