Убить смертника: российские снайперы учатся стрелять по «джихадмобилям»

В школе военных снайперов Западного военного округа (ЗВО) пройдут специализированный курс подготовки более 20 военнослужащих одной из общевойсковых армий округа.

На недавнем заседании коллегии Министерства обороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил: в наших войсках, опираясь на полученный в Сирии опыт, для боевой подготовки теперь внедряют новые мишени. «Это позволяет имитировать реальную тактическую обстановку, а также использовать тепловизионные прицелы и комплексы современного оружия. В целях развития технических средств обучения ведется более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по созданию лазерных имитаторов стрельбы и поражения», — сообщил Сергей Шойгу. Также военный министр сказал, что в связи с усложнением решаемых задач ежегодно возрастают и требования к профессиональным навыкам личного состава.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, именно повышению профессионального уровня и изучению новых способов и методов выполнения задач на поле боя и будет посвящен курс специальной подготовки снайперов. Опытные инструкторы научат военнослужащих применять современные приборы разведки и наблюдения, мобильные портативные метеостанции, навигационные комплексы, различные средства связи.

Находясь в длительных засадах днем и ночью в различных погодных условиях, снайперы отработают действия в составе снайперских пар, освоят навыки скрытного передвижения и маскировки. Помимо этого, снайперы, вооруженные снайперскими винтовками Драгунова (СВД), винтовками снайперскими специальными (ВСС) и 12,7-мм армейскими снайперскими винтовками крупнокалиберными (АСВК) «Корд», проведут стрельбы на повышенные дальности по малоразмерным целям, отработают приемы контрснайперской борьбы.

Теперь снайперские пары ведут огонь с помощью крупнокалиберных 12,7-мм армейских снайперских винтовок «Корд» по новым методикам современного опыта локальных конфликтов, меняя после проведения стрельб основные и запасные огневые точки по специальным маршрутам. Также стрельба ведется на максимальной дальности до целей до 1100 метров с помощью штатных винтовок СВД. Кстати, на учебно-тренировочных комплексах во всех военных округах к началу летнего периода обучения будут подготовлены новые мишени, которые впервые стали применяться в текущем году. Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар устанавливаются специальные мишени, имитирующие пикапы. Террористы-смертники в Сирии часто используют подобные транспортные средства в качестве «джихадмобилей» для нападения на армейские блокпосты и другие охраняемые объекты. Поражать такие движущие мишени, точно попадать в узкое смотровое окно снайперы должны научиться с дистанции в 500 метров.

Над полем современного боя теперь кружит все больше беспилотных летательных аппаратов (БЛА), поэтому российских снайперов теперь учат уничтожать и малоразмерные воздушные цели. В качестве мишеней, как правило, используются воздушные шары, наполненные гелием. Летающие мишени выносятся на расстояние от 300 до 700 метров и запускаются по одной с различными отрезками времени. Задача снайперской пары своевременно выявить цель и поразить минимальным количеством боеприпасов. Отработка упражнения зачастую проводится в ветреную погоду для придания скорости и непредсказуемости траектории полета таких условных дронов. ***

Оружие снайпера

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе оружейного концерна «Калашников» , для вооружения снайперов всех родов войск и сил специальных операций (ССО), а также сотрудников правоохранительных органов разработан модифицированный вариант проверенной временем снайперской винтовки Драгунова (СВД) — СВДМ. Благодаря использованию надежной автоматики, эта винтовка сочетает в себе хорошую точность и кучность стрельбы и высокую практическую скорострельность, позволяющую поражать одну цель несколькими последовательными выстрелами или же быстро поражать несколько целей. Наилучшие результаты винтовка показывает со специальными снайперскими патронами, однако при необходимости в ней могут использоваться и валовые винтовочно-пулеметные патроны калибра 7,62х54R всех типов.

Самозарядная снайперская винтовка Драгунова СВДМ использует газоотводную автоматику с ручным газовым регулятором, коротким ходом газового поршня и запиранием поворотным затвором. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью 10 патронов.

Винтовка штатно комплектуется складным (вбок) прикладом трубчатой конструкции с регулируемыми щекой и затыльником, отдельной пистолетной рукояткой и пластиковым цевьем. На стволе установлен укороченный пламегаситель, сам ствол имеет увеличенную толщину для улучшения кучности стрельбы. Винтовка имеет планку типа Пикатинни на откидной крышке ствольной коробки для установки дневных и ночных прицелов. Штатным для винтовки СВДМ является оптический прицел 1 П88–4.

Кроме того, винтовка оснащена механическими регулируемыми прицельным приспособлениями. На цевье винтовки имеется возможность установки складной двуногой сошки.

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