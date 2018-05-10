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Снайперы ЗВО пройдут специальный курс подготовки
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Снайперы ЗВО пройдут специальный курс подготовки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Опытные инструкторы научат будущих мастеров меткого огня применять современные приборы разведки и наблюдения, мобильные портативные метеостанции, навигационные комплексы, различные средства связи.
В школе военных снайперов Западного военного округа, расположенной в Ленинградской области, пройдут специализированный курс подготовки более 20 военнослужащих общевойсковой армии.
Снайперы отработают действия в составе снайперских пар, находясь в длительных засадах днём и ночью в различных погодных условиях, освоят навыки скрытного передвижения и маскировки.
Опытные инструкторы также научат военнослужащих применять современные приборы разведки и наблюдения, мобильные портативные метеостанции, навигационные комплексы, различные средства связи.
Помимо этого, мастера меткого огня, вооруженные снайперскими винтовками Драгунова (СВД), винтовками снайперскими специальными (ВСС) и 12,7-мм армейскими снайперскими винтовками крупнокалиберными (АСВК) «Корд», отработают приёмы контрснайперской борьбы.
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