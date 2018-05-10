Ветераны труда из района Аэропорт побывают на экскурсии в Третьяковке

Сотрудники библиотеки № 42, которая расположена на улице Усиевича, 12 мая проведут экскурсию по Государственной Третьяковской галерее для пенсионеров — ветеранов труда. Об этом рассказали в администрации библиотеки. Мероприятие приурочено к Международному дню музеев.

— Вместе с пенсионерами мы осмотрим новую экспозицию Третьяковки «Сказание о граде Свияжске». Выставка призвана напомнить об исторической значимости этого древнего города. Экскурсанты узнают об уникальных памятниках, связанных с его основанием, — поделилась заведующая библиотекой Татьяна Гришина

Мероприятие организовано совместно с Советом ветеранов района Аэропорт. Адрес библиотеки: ул. Усиевича, 16. (мю)