Орловцев просят помочь в поисках потерявшейся пенсионерки

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках 77-летней Аллы Филимоновой. Женщина ушла из дома в Орле 6 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Пенсионерка худощавого телосложения, небольшого роста — 154 сантиметра. У нее короткие седые волосы, глаза серо-голубые. Особая примета — женщина подволакивает одну ногу. В момент пропажи Алла Филимонова была одета в синий пиджак, черную юбку, розовые кроссовки. На голове, возможно, платок.

Всех, кто видел эту женщину, просят сообщить в полицию или поисковикам. Кроме того, вы можете помочь распечаткой и распространением ориентировок.

Приоритетными являются Веселая Слобода, микрорайоны Заречинский, Алроса , улицы Колхозная и прилегающие к ней, Приборостроительная (магазин Орел — Семашко), остановки общественного транспорта (массовых пересадок, направление с Приборостроительной на Веселую).

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