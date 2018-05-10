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Орловцев просят помочь в поисках потерявшейся пенсионерки
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Орловцев просят помочь в поисках потерявшейся пенсионерки 

РИА 57 33 минуты назад
Фото: РИА 57
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках 77-летней Аллы Филимоновой. Женщина ушла из дома в Орле 6 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Пенсионерка худощавого телосложения, небольшого роста — 154 сантиметра. У нее короткие седые волосы, глаза серо-голубые. Особая примета — женщина подволакивает одну ногу. В момент пропажи Алла Филимонова была одета в синий пиджак, черную юбку, розовые кроссовки. На голове, возможно, платок.
Всех, кто видел эту женщину, просят сообщить в полицию или поисковикам. Кроме того, вы можете помочь распечаткой и распространением ориентировок.
Приоритетными являются Веселая Слобода, микрорайоны Заречинский, Алроса, улицы Колхозная и прилегающие к ней, Приборостроительная (магазин Орел — Семашко), остановки общественного транспорта (массовых пересадок, направление с Приборостроительной на Веселую).
Подробнее в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Орёл».
Сообщение Орловцев просят помочь в поисках потерявшейся пенсионерки появились сначала на РИА 57.
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