Преображение фасадов: более 140 нижегородских домов приведено в надлежащий вид (ФОТО)

Более 140 фасадов жилых домов уже отремонтировано к предстоящему чемпионату мира, на остальных работы идут полным ходом. Многие нижегородцы уже заметили, как преображается город. На первый взгляд может показаться, что работа выполнена идеально, однако, если присмотреться, станут видны различные мелкие дефекты. Сегодня, 10 мая, качество ремонта фасадов оценил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

Напомним, всего к чемпионату мира планировалось отремонтировать около 300 фасадов зданий, находящихся на пути следования клиентских групп FIFA. Работы начались в конце марта. Кроме того, в перечень будут включены и несколько домов Ленинского района. Их ремонт планируется провести за счет сэкономленных в ходе проведения конкурсов средств.

«Объем работ действительно очень большой. В рамках подготовки к чемпионату мира губернатор выделил нам финансовые ресурсы для ремонта фасадов. Но главный вопрос — это качество работ. Гарантия должна составлять пять лет», — подчеркнул Владимир Панов.

Первым пунктом инспекционного объезда стал проспект Молодежный, где уже завершены работы по ремонту фасадов 20 домов. Как рассказал глава администрации Автозаводского района Александр Нагин , все эти здания были построены военнопленными в 1946 — 1952 годах.

«Всего в Автозаводском районе планировалось отремонтировать 26 фасадов. На данный момент приведены в порядок практически все дома на проспекте Молодежном. Остальные будут отремонтированы в ближайшее время, и к 15 мая мы закончим эту программу», — сказал Нагин.

По его словам, работы не ограничиваются только покраской стен. Сначала необходимо отбить старую штукатурку, затем нанести новый слой и установить удерживающую сетку. Только после этого начинается шпатлевка и покраска. Помимо стен в порядок приводятся окна и балконы.

В ходе осмотра зданий Владимир Панов обратил внимание на ряд недостатков.

«К сожалению, количество мелкого брака очень велико. Краска не везде нанесена аккуратно. При покраске стен она попала и на другие поверхности здания. Также в некоторых местах плохо подготовлена основа», — отметил Панов.

Кроме того, общую картину портили два дома, фасады которых не были покрашены. Как выяснилось, до начала ремонта на фоне соседних обшарпанных зданий они выглядели неплохо, поэтому их не включили в перечень. Однако, сейчас среди свежевыкрашенных домов они смотрятся убого. Владимир Панов поручил изыскать средства и привести эти два здания в надлежащее состояние.

В Канавинском районе внимание мэра привлекло здание библиотеки на улице Советской. Его ремонтировали в прошлом году, но штукатурка уже начала отслаиваться.

«Я дал поручение подготовить все документы для того, чтобы потребовать с подрядчика надлежащего исполнения работ по гарантии», — сказал Панов.

Полным ходом идут и работы на улице Ильинской. Здесь ситуацию осложняет то, что большинство расположенных на ней зданий являются объектами культурного наследия, и к каждому из них нужен индивидуальный подход, чтобы при реставрации не повредить архитектурные детали.

«Каждый дом на улице Ильинской уникален. Градозащитники следят за тем, чтобы фасады реставрировались очень аккуратно. Раз в неделю мы делаем фотофиксацию. В целом работа идет удовлетворительно, серьезных нарушений нет. Город делает все, чтобы в такой тяжелой ситуации, как подготовка к чемпионату мира по футболу, в условиях нехватки времени очень тактично отнестись к памятникам архитектуры», — отметила кандидат исторических наук, градозащитница Анна Давыдова

Владимир Панов в свою очередь подчеркнул, что все работы по ремонту фасадов будут жестко контролироваться.

«При необходимости я буду проверять ход работ лично. Ремонт также находится на контроле глав районов. Все замечания фиксируются. Если выдано предписание, и требования не выполнены в срок, на владельца зданий будет наложен административный штраф», — сообщил Панов.

Всего, по его словам, на данный момент управление административно-технического и муниципального контроля выявило более 500 зданий, которые не соответствуют требованиям содержания фасадов. С собственниками была проведена работа, по 73 фактам дела направлены в суд.

Напомним, ремонт фасадов продолжается в центре Нижнего Новгорода.

Фото: Надежда Кей