Мэр Нижнего Новгорода проверил, как в городе ремонтируют фасады

Еще два дома в Автозаводском районе, не вошедшие в план капремонта, могут получить финансирование. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов во время инспекционного объезда ремонтируемых домов с общественными активистами.

Как сообщалось ранее, в этом году в перечень объектов попали 209 многоквартирных домов и 10 административных зданий областного центра в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском районах.

«Первое, что видим, это количество мелкого брака. Пересечение краски, некачественный прокрас или плохо подготовленная основа — это недостатки, которые нужно обязательно исправлять. В целом, культуру ремонта фасадов нам еще предстоит повышать», — сказал Владимир Панов , осмотрев дом на проспекте Молодежном.

Как рассказал начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев , по поручению Владимира Панова муниципальные инспекторы еще в феврале проанализировали состояние фасадов на видовых улицах города и направили собственникам 500 объектов предписания привести их в порядок. В настоящий момент на 130 зданиях уже ведутся ремонтные работы.

«Мы, как и все жители Нижнего Новгорода, очень рады тому, что проводятся работы по облагораживанию домов. Естественно народный контроль позволяет выявить и учесть те замечания со стороны жителей, которые возникают в процессе реализации этих программ. Думаю, что совместно с администрацией города недочеты будут учтены, и город будет радовать нас своей красотой», — сказал эксперт ОНФ Алексей Горбачев по итогам проверки.

Градозащитник Анна Давыдова обратила внимание на то, что на улице Ильинской сконцентрировано огромное количество объектов культурного наследия, исторической застройки.

«Каждый дом практически уникален. Сегодня мэр осуществлял инспекцию, мы это тоже делаем практически раз в неделю с фотофиксацией состояния дел. В целом, можно сказать, что эта совместная работа идет удовлетворительно, без каких-то серьезных нарушений, утрат и потерь. То есть город делает все возможное, чтобы в объективно сжатые сроки сделать все очень тактично по отношению к памятникам архитектуры», — подчеркнула Анна Давыдова.

«Такого количества ремонтируемых фасадов в городе не было никогда. Главный вопрос, который у нас возникает — это качество выполненного ремонта. Кое-где уже происходит отслоение штукатурки, и фактически здание снова уходит на новый ремонт. Поэтому я дал поручение уже сейчас готовить претензии и все необходимые документы для истребования с подрядчиков положенной гарантии на выполненные работы. Мы делаем фотофиксацию всех замечаний по домам, а после этого идет отчет главы района, который в свою очередь спрашивает с подрядчика или владельца здания. Гарантия должна быть пять лет. Когда надо — сам лично буду это проверять», — резюмировал Владимир Панов.