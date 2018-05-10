В храме на Соколе прошло чествование ветеранов

В День Победы в храме Всех Святых на Соколе была совершена панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также по сложившейся традиции в этот день здесь чествовали прихожан-ветеранов и участников войны. Об этом рассказал клирик храма иерей Алексий Авдюшко.

— Праздник начался с благодарственного молебна о здравии и с поминовения всех павших на полях сражений, умерших от ранений и окончивших свой земной путь в мирное время участников войны. Наши священники поздравили прихожан, выразив им благодарность, — поделился иерей.

По окончании богослужений в классе воскресной школы прошел концерт, на котором прозвучали стихи и песни о войне. Для ветеранов был накрыт праздничный стол, им вручили подарки, цветы и продуктовые наборы.

Храм Всех Святых на Соколе расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 73а. (мю)