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В храме на Соколе прошло чествование ветеранов
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В храме на Соколе прошло чествование ветеранов 

Управа района Аэропорт города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В День Победы в храме Всех Святых на Соколе была совершена панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также по сложившейся традиции в этот день здесь чествовали прихожан-ветеранов и участников войны. Об этом рассказал клирик храма иерей Алексий Авдюшко.
— Праздник начался с благодарственного молебна о здравии и с поминовения всех павших на полях сражений, умерших от ранений и окончивших свой земной путь в мирное время участников войны. Наши священники поздравили прихожан, выразив им благодарность, — поделился иерей.
По окончании богослужений в классе воскресной школы прошел концерт, на котором прозвучали стихи и песни о войне. Для ветеранов был накрыт праздничный стол, им вручили подарки, цветы и продуктовые наборы.
Храм Всех Святых на Соколе расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 73а. (мю)
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