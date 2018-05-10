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Первые опоры освещения с зарядкой для электрокаров появятся в Подмосковье в 2018 году
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Первые опоры освещения с зарядкой для электрокаров появятся в Подмосковье в 2018 году 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области начнет в 2018 году устанавливать в дворах многоквартирных домов первые «умные» опоры освещения с интегрированными в них зарядными установками для электротранспорта. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.
"Во дворах многоквартирных домов крупных городов Подмосковья в рамках программы благоустройства дворовой территории, а также по заявкам жителей будут устанавливаться «умные» опоры освещения с уже интегрированными зарядными устройствами для электромобилей. Всего в 2018 году в регионе планируется установка 200 таких опор", — сказал он.
Прототип «умных» опор будет готов приблизительно к середине мая, с июля появится техническая возможность их установки во дворах. «Такие опоры иностранного производства есть, но они дорогие. Мы разрабатываем свой аналог», — добавил Неганов. По данным ведомства, в России пока нигде не реализована подобная схема зарядки для электромобилей от опор освещения.
Министерство энергетики региона уже получило от жителей запросы на такие установки во дворах домов. Первые две сотни опор появятся в Домодедове, Одинцове, Балашихе, Королеве, Мытищах и других крупных городах области.
В министерстве рассчитывают в дальнейшем установить новые опоры во всех дворах Подмосковья, но пока без зарядного блока. Встроить его можно будет по запросу жителей в течение суток.
Также в минэнерго Подмосковья сообщили, что выложили для пользователей в магазин App Store мобильное приложение для владельцев электротранспорта. Как сообщалось ранее, через сервис можно найти ближайшую станцию зарядки, построить маршрут до нее, проверить, свободна она или занята, открыть и закрыть сессию зарядки и заплатить (пока тариф на использование станций не установлен, поэтому заряжать автомобиль можно бесплатно).
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