Жителей Восточного округа ждут в «Сокольниках» на «Московское долголетие»

К участию в программе приглашены жители в возрасте от 50 лет, проживающие в Сокольниках, Преображенском, Богородском . Досуговые объекты парка организуют занятия для москвичей преклонного возраста. Направления занятий самые разнообразные. Так, в парке пройдут занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, бильярду, танцам, фитнесу. Также можно позаниматься на тренажерах.

Напомним, запись на участие в проекте «Московское долголетие» ведется во всех территориальных центрах социального обслуживания. ТЦСО «Сокольники» не является исключением.

Целью программы «Московское долголетие» является социализация московских пенсионеров, преодоление изолированности пенсионеров, раскрытие их физических, духовных и социальных способностей, повышение их активности. Таким образом, программа призвана способствовать самореализации личности.