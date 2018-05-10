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Жителей Восточного округа ждут в «Сокольниках» на «Московское долголетие»
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Жителей Восточного округа ждут в «Сокольниках» на «Московское долголетие» 

Управа района Сокольники 27 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
К участию в программе приглашены жители в возрасте от 50 лет, проживающие в Сокольниках, Преображенском, Богородском. Досуговые объекты парка организуют занятия для москвичей преклонного возраста. Направления занятий самые разнообразные. Так, в парке пройдут занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, бильярду, танцам, фитнесу. Также можно позаниматься на тренажерах.
Напомним, запись на участие в проекте «Московское долголетие» ведется во всех территориальных центрах социального обслуживания. ТЦСО «Сокольники» не является исключением.
Целью программы «Московское долголетие» является социализация московских пенсионеров, преодоление изолированности пенсионеров, раскрытие их физических, духовных и социальных способностей, повышение их активности. Таким образом, программа призвана способствовать самореализации личности.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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