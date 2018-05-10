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«Русский хром 1915» поздравил ветеранов с Днем Победы
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«Русский хром 1915» поздравил ветеранов с Днем Победы 

Уралинформбюро 29 минут назад
Фото: Уралинформбюро
7 мая в Первоуральске около памятника герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву прошел митинг с участием ветеранов АО «Русский хром 1915» и тружеников тыла. Собравшихся поздравил с Днем Победы председатель городского совета ветеранов Александр Слабука. Для ветеранов-хромпиковцев с трогательной концертной программой выступили артисты театра «Вариант» и танцевальной студии Татьяны Решетниковой, передает "Уралинформбюро".
На следующий день на площади перед заводоуправлением АО «Русский хром 1915» состоялся торжественный митинг-концерт. Почтить память героев пришли сотни хромпиковцев, а также ученики подшефной школы.
Для всех присутствующих был дан небольшой концерт с участием творческих коллективов Первоуральска. Перед собравшимися выступили исполнительный директор Андрей Климанский и начальник отдела МВД по Первоуральску полковник полиции Олег Грехов. В завершение митинга ветераны получили цветы от учеников школы №12.
Предприятия MidUral Group бережно чтут традиции, связанные с Днем Победы. Накануне праздника представители заводов навестили и лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. В подшефных школах прошли связующие встречи поколений, в которых приняли участие ветераны холдинга.
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