Ещё
Археологи нашли в Москве уникальный артефакт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи нашли в Москве уникальный артефакт 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Фрагмент емкости для хранения мощей обнаружили при проведении работ по благоустройству в Лучникове переулке.
Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. Об этом сообщил на своей официальной странице в «Твиттере» Сергей Собянин.
В мае в Большом Златоустинском переулке при прокладке коммуникаций под тротуаром рабочие нашли участок ограды старинного монастыря, который возник в XIV — начале XV века. В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь уже было три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. За долгую историю монастырь неоднократно перестраивался, в 1812 году был разграблен при захвате Москвы Наполеоном, однако не пострадал от пожара.
Наш Теплый стан: последние новости
В школе № 1507 прошли торжества, посвящённые Дню Победы В Москве формируется новая модель службы медицинского патронажа Весенне-летние темы вернулись на портал «Наш город»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества67
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы174
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня12
Меркель успокоила Иран82
Россиян предупредили о социальной революции758
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение