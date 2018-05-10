Археологи нашли в Москве уникальный артефакт 

Фрагмент емкости для хранения мощей обнаружили при проведении работ по благоустройству в Лучникове переулке.
Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. Об этом сообщил на своей официальной странице в «Твиттере» Сергей Собянин.
В мае в Большом Златоустинском переулке при прокладке коммуникаций под тротуаром рабочие нашли участок ограды старинного монастыря, который возник в XIV — начале XV века. В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь уже было три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. За долгую историю монастырь неоднократно перестраивался, в 1812 году был разграблен при захвате Москвы Наполеоном, однако не пострадал от пожара.