Археологи нашли в Москве уникальный артефакт

Фрагмент емкости для хранения мощей обнаружили при проведении работ по благоустройству в Лучникове переулке.

Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. Об этом сообщил на своей официальной странице в «Твиттере» Сергей Собянин.