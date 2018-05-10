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Памятник ополченцам установят на 2-й Песчаной
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Памятник ополченцам установят на 2-й Песчаной 

Управа района Аэропорт города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Художественно-экспертный совет при Мосгорнаследии одобрил проект памятника ополченцам в сквере на 2-й Песчаной улице. Специалисты уже приступили к работам по изготовлению монумента. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
— Над созданием памятника трудится коллектив молодых скульпторов и опытных архитекторов, вместе они проделывают очень трудоемкую, кропотливую работу. Московское ополчение — это не просто особенная страница истории города, это люди, которые отдали все, чтобы защитить столицу и ее жителей от фашистского ига. Перед создателями памятника была поставлена серьезнейшая задача — передать героический дух молодых ребят, прямо со школьной скамьи уходивших на войну, — поделился Емельянов.
Чиновник также отметил, что вся работа по созданию монумента идет в тесном сотрудничестве с представителями ветеранских организаций ополченцев. Например, композицию уже было предложено дополнить фигурами девушек, которые воевали наравне с мужчинами. (мю)
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