Памятник ополченцам установят на 2-й Песчаной

Алексей Емельянов. Художественно-экспертный совет при Мосгорнаследии одобрил проект памятника ополченцам в сквере на 2-й Песчаной улице. Специалисты уже приступили к работам по изготовлению монумента. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы

— Над созданием памятника трудится коллектив молодых скульпторов и опытных архитекторов, вместе они проделывают очень трудоемкую, кропотливую работу. Московское ополчение — это не просто особенная страница истории города, это люди, которые отдали все, чтобы защитить столицу и ее жителей от фашистского ига. Перед создателями памятника была поставлена серьезнейшая задача — передать героический дух молодых ребят, прямо со школьной скамьи уходивших на войну, — поделился Емельянов.

Чиновник также отметил, что вся работа по созданию монумента идет в тесном сотрудничестве с представителями ветеранских организаций ополченцев. Например, композицию уже было предложено дополнить фигурами девушек, которые воевали наравне с мужчинами. (мю)