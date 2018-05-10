Испанские ученые сообщили о риске болезни легких из‐за биологической пыли

Исследователи из Барселонского Института глобального здравоохранения заявили о том, что пыль, содержащая частицы животного и растительного происхождения, влияет на развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Портал medicalxpress.com сообщил о результатах нового исследования.

Ученые во главе с руководителем научной работы Ян-Пол Зоком провели исследование, анализируя данные более трех тысяч людей, подвергшихся биологическому опылению в процессе работы. Результаты показали, что участники имели повышенный риск развития ХОБЛ.

По оценкам предыдущих исследований, около 15 процентов случаев ХОБЛ связаны с воздействием биологической пыли. Наши результаты подтверждают этот факт.

Ян-Пол Зок По словам Ян-Пол Зока, это первое исследование, «демонстрирующее влияние воздействия биологической пыли на частоту ХОБЛ».

На сегодняшний момент ученые пытаются понять, влияет ли биологическая пыль на развитие астмы.

Медсестра из Северной Каролины разместила в интернете видео, на котором показаны легкие курильщика. Аманда Эллер взяла за образец органы дыхания, которые травили сигаретами на протяжении 20 лет. На видео легкие курильщика напоминают неизвестную форму жизни.