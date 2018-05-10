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В «Атамани» фестивальный сезон откроется с праздничного концерта
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В «Атамани» фестивальный сезон откроется с праздничного концерта 

Новая Кубань 26 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. В краевом празднике примут участие ведущие творческие коллективы Кубани. В амфитеатре выставочного комплекса выступят артисты Кубанского казачьего хора, Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова.
Всего за сезон в «Атамани» планируется провести 18 фестивалей. В этом сезоне широко будут представлены гастрономические фестивали: «Картопля цэ нэ цыбуля», «Гарнэ сальце», фестиваль вареников «Навары, мылая», «Тэщины пирижэчкы», фестиваль кухни народов Кубани «За общим столом», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Одни из главных событий июня станет туристический фестиваль «Античное наследие РФ», который проводится в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Греции. В августе «Атамань» примет фестиваль традиционной культуры «Казачья слава». Завершится сезон в октябре краевым праздником «День станицы Атамань».
Станица Атамань — туристический комплекс казачей станицы в натуральную величину под открытым небом на Таманском полуострове. Общая площадь музея составляет 60 га. Был открыт в сентябре 2009 года.
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