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Получатели социальных услуг ТЦСО «Марьино» посетили Музей московского образования
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Получатели социальных услуг ТЦСО «Марьино» посетили Музей московского образования 

Управа района Марьино 26 минут назад
На днях группа детей-инвалидов из отделения социальной реабилитации территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» посетила интереснейший Музей московского образования.
— Дети совершили путешествие на «машине времени» в 19 век, узнали, как проходил тогда процесс обучения, какими были школьные здания и ученические парты, попробовали посидеть за такими партами и вывести на бумаге красивые буквы пером и чернилами, — рассказали в ТЦСО.
Ещё участники экскурсии узнали, как обучаются дети в отдалённых уголках нашей необъятной Родины, например, у кочевых народов Севера. (то)
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