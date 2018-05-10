Получатели социальных услуг ТЦСО «Марьино» посетили Музей московского образования

На днях группа детей-инвалидов из отделения социальной реабилитации территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» посетила интереснейший Музей московского образования.

— Дети совершили путешествие на «машине времени» в 19 век, узнали, как проходил тогда процесс обучения, какими были школьные здания и ученические парты, попробовали посидеть за такими партами и вывести на бумаге красивые буквы пером и чернилами, — рассказали в ТЦСО.

Ещё участники экскурсии узнали, как обучаются дети в отдалённых уголках нашей необъятной Родины, например, у кочевых народов Севера. (то)