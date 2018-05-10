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В рамках юбилейного фестиваля в Ярославле Юрию Башмету были вручены региональные и городские награды
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В рамках юбилейного фестиваля в Ярославле Юрию Башмету были вручены региональные и городские награды 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
9 мая в Ярославле прошло торжественное закрытие X Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. На сцене театра драмы имени Федора Волкова был представлен музыкально-драматический спектакль «Страсти по „Пиковой даме“ в авторской постановке самого маэстро и режиссера Павла Сафонова.
Главные роли в музыкальной фантазии на темы А. С. Пушкина и П. И. Чайковского в сопровождении симфонического оркестра „Новая Россия“ сыграли Надежда Михалкова, Сергей Епишев, солисты оперы Большого театра. Партия графини прозвучала в исполнении выдающейся певицы, народной артистки СССР, солистки Мариинского театра Ирины Богачевой.
— Для Ярославской области вот уже 10 лет фестиваль — это важнейшее событие, которого мы ждем каждый год и послевкусием которого мы этот год живем, — сказал после спектакля заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Награждение Юрия Башмета медалью „За труды во благо земли Ярославской“ I степени полностью отражает наше глубочайшее уважение и признание его заслуг, вклада его коллектива и самого фестиваля в совершенствование, становление и развитие культуры Ярославской области.
Также Юрию Башмету был вручен нагрудный знак „За заслуги в развитии культуры города Ярославля“.
X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходил в Ярославской области с 1 по 9 мая. Программой были охвачены Ярославль, Углич, Ростов, Рыбинск, Переславль-Залесский и село Великое.
В мероприятии приняли участие знаменитые коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность. Сам маэстро Башмет традиционно выступил как в качестве солиста, так и в качестве дирижера своих коллективов: камерного ансамбля „Солисты Москвы“ и государственного симфонического оркестра „Новая Россия“. Также участником фестиваля стала филармоническая хоровая капелла „Ярославия“.
По традиции программа сопровождалась мастер-классами для молодых музыкантов и педагогов ярославских музыкальных учебных заведений. Также в рамках юбилейного фестиваля прошел один из этапов отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Из 22 музыкантов Ярославля, Москвы, Калининграда, Вологды, Калачинска, Нижнего Новгорода, Читы, Одессы и Ухты выбраны 13 человек. Большая часть — 8 молодых дарований — учащиеся ярославских учебных заведений: детских школ искусств №3, 7 и музыкального колледжа им. Л. В. Собинова. Они прошли в следующий тур, который состоится в июне этого года в Москве.
В деловой части программы в рамках фестиваля прошли две тематические конференции: международная научно-историческая конференция „Роль и история музыки Бельгии в музыкальной жизни Европы“, посвященная бельгийской музыкальной культуре за 400 лет, и „Менеджмент в области академического искусства. Проблемы, возможности, идеи и их воплощение“.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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