В рамках юбилейного фестиваля в Ярославле Юрию Башмету были вручены региональные и городские награды

9 мая в Ярославле прошло торжественное закрытие X Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета . На сцене театра драмы имени Федора Волкова был представлен музыкально-драматический спектакль «Страсти по „Пиковой даме“ в авторской постановке самого маэстро и режиссера Павла Сафонова

— Для Ярославской области вот уже 10 лет фестиваль — это важнейшее событие, которого мы ждем каждый год и послевкусием которого мы этот год живем, — сказал после спектакля заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев . — Награждение Юрия Башмета медалью „За труды во благо земли Ярославской“ I степени полностью отражает наше глубочайшее уважение и признание его заслуг, вклада его коллектива и самого фестиваля в совершенствование, становление и развитие культуры Ярославской области.

Также Юрию Башмету был вручен нагрудный знак „За заслуги в развитии культуры города Ярославля“.

X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходил в Ярославской области с 1 по 9 мая. Программой были охвачены Ярославль, Углич , Ростов, Рыбинск Переславль-Залесский и село Великое.

В мероприятии приняли участие знаменитые коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность. Сам маэстро Башмет традиционно выступил как в качестве солиста, так и в качестве дирижера своих коллективов: камерного ансамбля „Солисты Москвы“ и государственного симфонического оркестра „Новая Россия“. Также участником фестиваля стала филармоническая хоровая капелла „Ярославия“.

Калининграда, Вологды, По традиции программа сопровождалась мастер-классами для молодых музыкантов и педагогов ярославских музыкальных учебных заведений. Также в рамках юбилейного фестиваля прошел один из этапов отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Из 22 музыкантов Ярославля, Москвы Калачинска , Нижнего Новгорода, Читы , Одессы и Ухты выбраны 13 человек. Большая часть — 8 молодых дарований — учащиеся ярославских учебных заведений: детских школ искусств №3, 7 и музыкального колледжа им. Л. В. Собинова. Они прошли в следующий тур, который состоится в июне этого года в Москве.