Столичное УФАС выдало предписание «Жилищнику района Щукино» из-за отмены аукциона на аренду спецтехники 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России выдало предписание ГБУ «Жилищник района Щукино» из-за отмены процедуры определения поставщика при проведении аукциона среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«Московское УФАС России установило нарушение в действиях ГБУ «Жилищник района Щукино» в связи с отменой процедуры определения поставщика при проведении электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на аренду спецтехники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на участие аукционе была подана одна заявка. Комиссия заказчика признала ее соответствующей требованиям аукционной документации. В настоящем случае аукцион признается несостоявшимся и с единственным участником должен быть заключен контракт. Однако заказчик не стал заключать контракт и отменил процедуру определения поставщика для того, чтобы провести закупку на общих основаниях, а не только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
«Ведомство установило, что действия ГБУ «Жилищник района Щукино» являются неправомерными и нарушают права и законные интересы участника закупки. Московское УФАС России признало заказчика нарушившим п. 4 ч. 1 ст. 71 закона «О контрактной системе» и выдало ему обязательное для исполнения предписание о завершении процедуры заключения контракта с единственным участником аукциона. В ближайшее время будет возбуждено административное производство в соответствии с ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ», — добавили в пресс-службе.