Марго Робби согласилась сыграть убитую жену Романа Полански 

Актриса Марго Робби окончательно подтвердила свое участие в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сюжет которого основан на реальных событиях.
Звезда картины «Тоня против всех» сыграет актрису Шэрон Тэйт — жену Романа Полански, убитую последователями культа Чарльза Мэнсона на последних сроках беременности. Кроме нее, главные роли уже получили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. В фильме также снимутся Курт Рассел, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Берт Рейнольдс.
"Тарантино — один из моих любимых режиссеров, я всегда была фанаткой Тарантино. И всегда мечтала увидеть его за работой", — поделилась Марго Робби в беседе с изданием IndieWire.
Студия Sony Pictures обещает выпустить «Однажды в Голливуде» 9 августа 2019 года.