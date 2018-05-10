Марго Робби согласилась сыграть убитую жену Романа Полански

"Тарантино — один из моих любимых режиссеров, я всегда была фанаткой Тарантино. И всегда мечтала увидеть его за работой", — поделилась Марго Робби в беседе с изданием IndieWire.

Студия Sony Pictures обещает выпустить «Однажды в Голливуде» 9 августа 2019 года.