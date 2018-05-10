«Кого еще отправлять на Евровидение, если не Самойлову?»

Чего же ждать на самом деле от участия Юлии Самойловой в конкурсе Евровидение, попытался выяснить Sobesednik.ru

На днях состоится финал конкурса Евровидение, который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне . Но участнице от России Юлии Самойловой уже сейчас приходится несладко. Стоило организаторам Евровидения выложить в интернет клип на песню I Won’t Break, с которой артистка будет выступать на главной сцене Европы, как тут же появились негативные отзывы о ее работе. Зрители посчитали, что Самойлова только опозорит нашу страну на конкурсе.

«На Евровидение можно отправить только Наргиз»

Масла в огонь подлило живое выступление Юлии Самойловой, где она откровенно фальшивила, лишь изредка попадая в ноты — впрочем, как и ее бэк-вокал. В комментариях под видео недовольные отмечают, что вокальные данные нашей артистки равны нулю. А на конкурс с таким же успехом можно было бы отправить даже «поющую ведущую» Ольгу Бузову . В целом клип собрал уже 33 тысячи негативных откликов, что почти вдвое превышает количество позитивных мнений.

Такая реакция на работу Самойловой очень возмутила бывшего концертного директора группы «Тату», продюсера Леонида Дзюника . По его мнению, Юле нужно делать скидку, ведь она с детства передвигается на коляске и является инвалидом первой группы.

Леонид Дзюник // Фото: из личного архива

— Если брать во внимание состояние Юлии Самойловой, то клип и песня абсолютно нормальные, — уверен 58-летний деятель шоубизнеса. — Ничего сверхъестественного от выступления нашей артистки ждать не приходится, это было понятно сразу. Но у меня вызывают жуткое отторжение все те хамские, похабные комментарии, которые звучат сейчас в адрес Юли! Неужели у наших зрителей нет ни грамма уважения и сочувствия? Тех, кто это все пишет, я и людьми назвать не могу, это твари!

Несмотря на то, что Леонид Алексеевич защищает Юлю, он понимает, что успеха Димы Билана , который в 2008 году занял на Евровидении первое место, Самойловой не повторить.

— А никто и не планирует в очередной раз завоевывать первое место и привозить Евровидение в Россию, — отрезал Дзюник. — Достаточно и того, что этот конкурс уже был в нашей стране и все до сих пор помнят, как хорошо мы принимали иностранных фанатов. Ну какая разница, какое место займет Юля?! Эта девочка своей жизнью заслужила участие в таком конкурсе! Она не сложила руки и не осталась умирать на руках у родителей, а решила чего-то добиться, и у нее это получается! А кого нам еще отправлять на Евровидение, если не ее? Алексея Чумакова ? Или Александра Панайотова? Что они яркого смогут привнести? Эти артисты — абсолютная копия всех европейских и американских исполнителей! Из ярких артистов в нашей стране, пожалуй, есть только Наргиз Закирова , вот ее еще можно было отправить на этот конкурс!

Наргиз // Фото: архив редакции

«Мама говорит: «Доча, наедай щечки!»»

Сама Юлия Самойлова незадолго до своего отправления в Лиссабон призналась нашим корреспондентам, что так переживает за свое выступление, что даже начала терять вес.

— Много нервов и страхов у меня сейчас, — призналась 29-летняя девушка. — Самая большая работа сейчас идет именно над преодолением этого всего. Ведь мне нужны силы, чтобы двигаться дальше, делать свою работу, покорять вершины! Я сама себя настраиваю на позитив, успокаиваю. Но во многом, конечно, помогают близкие — муж, мамочка, папочка, сестра мужа. Я бы с удовольствием сейчас набрала вес, потому что много скинула во время подготовки. Это произошло, наверное, из-за частых репетиций и нервов. Мама меня за это ругает. Говорит: «Доча, наедай щечки!»

Юлии очень помогает мысль о том, что, независимо от результата конкурса, ее всегда поддержит любимый муж Алексей. С ним артистка в браке уже три года. Сейчас избранник Самойловой работает ее администратором. Но певица рассказала нам, как их пара любит проводить домашние будни.

— Мы с мужем любим готовить, — продолжает артистка. — Я ему говорю, что и как надо делать, сколько чего добавить, могу приправу сама размешать. А Лёша все выполняет под моим чутким руководством. Мы любим готовить плов. Мне мама подсказала, что во время приготовления этого блюда нужно делать специальные лунки и в них класть чеснок. Обязательно добавляем барбарис. А еще одно наше фирменное блюдо — филе грудки с подливой из горчицы, лука и соевого соуса. Жаль, сейчас у нас нет времени на готовку и приходится питаться в ресторанах!

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