«Кого еще отправлять на Евровидение, если не Самойлову?» 

Чего же ждать на самом деле от участия Юлии Самойловой в конкурсе Евровидение, попытался выяснить Sobesednik.ru.
На днях состоится финал конкурса Евровидение, который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне. Но участнице от России Юлии Самойловой уже сейчас приходится несладко. Стоило организаторам Евровидения выложить в интернет клип на песню I Won’t Break, с которой артистка будет выступать на главной сцене Европы, как тут же появились негативные отзывы о ее работе. Зрители посчитали, что Самойлова только опозорит нашу страну на конкурсе.
«На Евровидение можно отправить только Наргиз»
Масла в огонь подлило живое выступление Юлии Самойловой, где она откровенно фальшивила, лишь изредка попадая в ноты — впрочем, как и ее бэк-вокал. В комментариях под видео недовольные отмечают, что вокальные данные нашей артистки равны нулю. А на конкурс с таким же успехом можно было бы отправить даже «поющую ведущую» Ольгу Бузову. В целом клип собрал уже 33 тысячи негативных откликов, что почти вдвое превышает количество позитивных мнений.
Такая реакция на работу Самойловой очень возмутила бывшего концертного директора группы «Тату», продюсера Леонида Дзюника. По его мнению, Юле нужно делать скидку, ведь она с детства передвигается на коляске и является инвалидом первой группы.
Леонид Дзюник // Фото: из личного архива
— Если брать во внимание состояние Юлии Самойловой, то клип и песня абсолютно нормальные, — уверен 58-летний деятель шоубизнеса. — Ничего сверхъестественного от выступления нашей артистки ждать не приходится, это было понятно сразу. Но у меня вызывают жуткое отторжение все те хамские, похабные комментарии, которые звучат сейчас в адрес Юли! Неужели у наших зрителей нет ни грамма уважения и сочувствия? Тех, кто это все пишет, я и людьми назвать не могу, это твари!
Несмотря на то, что Леонид Алексеевич защищает Юлю, он понимает, что успеха Димы Билана, который в 2008 году занял на Евровидении первое место, Самойловой не повторить.
— А никто и не планирует в очередной раз завоевывать первое место и привозить Евровидение в Россию, — отрезал Дзюник. — Достаточно и того, что этот конкурс уже был в нашей стране и все до сих пор помнят, как хорошо мы принимали иностранных фанатов. Ну какая разница, какое место займет Юля?! Эта девочка своей жизнью заслужила участие в таком конкурсе! Она не сложила руки и не осталась умирать на руках у родителей, а решила чего-то добиться, и у нее это получается! А кого нам еще отправлять на Евровидение, если не ее? Алексея Чумакова? Или Александра Панайотова? Что они яркого смогут привнести? Эти артисты — абсолютная копия всех европейских и американских исполнителей! Из ярких артистов в нашей стране, пожалуй, есть только Наргиз Закирова, вот ее еще можно было отправить на этот конкурс!
Наргиз // Фото: архив редакции
«Мама говорит: «Доча, наедай щечки!»»
Сама Юлия Самойлова незадолго до своего отправления в Лиссабон призналась нашим корреспондентам, что так переживает за свое выступление, что даже начала терять вес.
— Много нервов и страхов у меня сейчас, — призналась 29-летняя девушка. — Самая большая работа сейчас идет именно над преодолением этого всего. Ведь мне нужны силы, чтобы двигаться дальше, делать свою работу, покорять вершины! Я сама себя настраиваю на позитив, успокаиваю. Но во многом, конечно, помогают близкие — муж, мамочка, папочка, сестра мужа. Я бы с удовольствием сейчас набрала вес, потому что много скинула во время подготовки. Это произошло, наверное, из-за частых репетиций и нервов. Мама меня за это ругает. Говорит: «Доча, наедай щечки!»
Юлии очень помогает мысль о том, что, независимо от результата конкурса, ее всегда поддержит любимый муж Алексей. С ним артистка в браке уже три года. Сейчас избранник Самойловой работает ее администратором. Но певица рассказала нам, как их пара любит проводить домашние будни.
— Мы с мужем любим готовить, — продолжает артистка. — Я ему говорю, что и как надо делать, сколько чего добавить, могу приправу сама размешать. А Лёша все выполняет под моим чутким руководством. Мы любим готовить плов. Мне мама подсказала, что во время приготовления этого блюда нужно делать специальные лунки и в них класть чеснок. Обязательно добавляем барбарис. А еще одно наше фирменное блюдо — филе грудки с подливой из горчицы, лука и соевого соуса. Жаль, сейчас у нас нет времени на готовку и приходится питаться в ресторанах!
Юлия Самойлова: Жаль, что политика мешает творчеству