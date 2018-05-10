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Росреестр: Доля приостановлений в регистрации прав в Москве в январе-марте составила менее 3%
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Росреестр: Доля приостановлений в регистрации прав в Москве в январе-марте составила менее 3% 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Доля приостановлений регистрации прав в Москве по итогам января-марта 2018 г. составила менее 3% от общего числа принятых решений, доля отказов — менее 1%. Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра.
«По итогам I квартала 2018 г. доля отказов в государственной регистрации прав в Москве составила менее 1% от общего числа принятых решений, доля приостановлений регистрации — менее 3%. Для сравнения, в I квартале 2017 г. отказы в регистрации прав находились на уровне 1,4%, приостановления — 6,7%», — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что по кадастровому учету и единой процедуре отказы по итогам первых трех месяцев 2018 г. составили 2,8%, приостановления — 4,1%. За аналогичный период 2017 г. эти показатели составляли более 30% и 35% соответственно.
Доли отказов и приостановлений в учетно-регистрационной деятельности являются ключевым критерием оценки доступности услуг Росреестра. Соответствующие показатели прописаны в утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным «дорожных картах», направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности регионов страны.
Как добавили в Росреестре, что по итогам отчетного периода уже достигнуты целевые значения показателей из утвержденных С. Собяниным «дорожных карт», обозначенные на конец 2019 г. : по кадастровому учету и единой процедуре целевые показатели отказов обозначены как 10%, а приостановлений — 18%; по государственной регистрации — 1% и 5,8% соответственно.
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