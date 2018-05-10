Доверие потребителей на рынке недвижимости США растет в тандеме с ценами

Investing.com — Рынок недвижимости США вновь переживает бум.

Цены растут, спрос очень силен, а предложение ограничено.

Кроме того, два последних опроса показали, что индексы доверия на рынке очень высоки.

Индекс Fannie Mae в апреле достиг рекордного уровня на отметке 91,7. Почти половина всех опрошенных уверены, что цены будут расти в будущем.

Согласно Gallup, 64% респондентов считают, что цены на жилье в их районе будут продолжать расти в течение следующего года. Это самое высокое значение показателя с момента последнего бума на рынке недвижимости, который случился более десяти лет назад.

Аналитики утверждают, что сильная экономика и исторически низкие ставки по ипотечным кредитам подогревают рынок жилья.