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Bloomberg и Майкл Новограц запускают новый криптовалютный коэффициент
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Bloomberg и Майкл Новограц запускают новый криптовалютный коэффициент 

BitCryptoNews 36 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Информационное агентство Bloomberg объявило о запуске нового криптовалютного коэффициента. Партнером агентства стал торговый банк Galaxy Digital Capital Management, работающий с цифровыми активами. Руководит этим банком известный инвестор и миллиардер Майкл Новограц. Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), оценивающий уровень капитализации различных криптовалют, будет работать с наиболее ликвидными и крупными инструментами криптовалютного рынка. В их числе Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR), Ripple (XRP), Zcash (ZEC), EOS, Litecoin (LTC) и Dash. Коэффициент будет использовать специальную методологию и данные, источниками которых станут тщательно изученные ранее организации. Другие детали партнеры пока не раскрывают. В своем твите Майк Новограц новое сотрудничество прокомментировал так: «Это очень важное звено большой работы. Теперь институциональные счета смогут значительно улучшить характеристики криптовалюты как нового типа активов». Ранее мы писали, как крупнейшие мировые компании взаимодействуют с блокчейном.
текст: Антон Кузнецов, фото: Bloomberg London office
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