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Спасатели призывают курян не купаться в водоёмах до июня
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Спасатели призывают курян не купаться в водоёмах до июня 

Курские известия 32 минуты назад
Фото: Курские известия
Во время майских праздников инспекторы ГИМС провели профилактические рейды
Из-за жаркой погоды многие куряне открыли купальный сезон на майские праздники. В связи с этим с 1 по 9 мая инспекторы ГИМС и спасатели областной Аварийно-спасательной службы провели более десятка профилактических рейдов и патрулирований по водоемам региона.
Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от купания до начала купального сезона, который стартует 1 июня, поскольку на пляжах еще убран мусор, не обследовано дно, а также отсутствует буйковое ограждение. Но самое главное, в местах отдыха не организовано дежурство спасателей.
Инспекторы ГИМС во время профилактических рейдов разъяснили несознательным курянам, к каким последствиям может привести купание в необорудованных местах.
Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие на пляжах спиртные напитки. По статистике, чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.
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