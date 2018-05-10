Спасатели призывают курян не купаться в водоёмах до июня

Во время майских праздников инспекторы ГИМС провели профилактические рейды

Из-за жаркой погоды многие куряне открыли купальный сезон на майские праздники. В связи с этим с 1 по 9 мая инспекторы ГИМС и спасатели областной Аварийно-спасательной службы провели более десятка профилактических рейдов и патрулирований по водоемам региона.

Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от купания до начала купального сезона, который стартует 1 июня, поскольку на пляжах еще убран мусор, не обследовано дно, а также отсутствует буйковое ограждение. Но самое главное, в местах отдыха не организовано дежурство спасателей.

Инспекторы ГИМС во время профилактических рейдов разъяснили несознательным курянам, к каким последствиям может привести купание в необорудованных местах.

Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие на пляжах спиртные напитки. По статистике, чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения.