На перекрестке Ландышевой и Куркинского шоссе оперативно починили светофор 

Вышедший из строя светофорный объект оперативно отремонтировали городские коммунальщики на пересечении Куркинского шоссе и улицы Ландышевая. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Не работает пешеходный светофор», — написал пользователь портала Сергей К. и приложил подтверждающее фото.
Обращение поступило 9 мая, и в тот же день заявителю был дан официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе.