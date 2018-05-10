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На перекрестке Ландышевой и Куркинского шоссе оперативно починили светофор
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На перекрестке Ландышевой и Куркинского шоссе оперативно починили светофор 

Управа района Куркино 35 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Вышедший из строя светофорный объект оперативно отремонтировали городские коммунальщики на пересечении Куркинского шоссе и улицы Ландышевая. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Не работает пешеходный светофор», — написал пользователь портала Сергей К. и приложил подтверждающее фото.
Обращение поступило 9 мая, и в тот же день заявителю был дан официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе.
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