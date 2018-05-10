Волгоград попал в топ-10 городов, популярных у россиян-туристов 9 мая 

Волгоград вошел в десятку городов наиболее излюбленных российскими туристами, путешествующими в День Победы, а Калач-на-Дону попал в топ-10 самых популярных малых городов воинской славы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в аналитическом агентстве Турстат, специалисты составляли рейтинги, опираясь на данные по бронированию гостиниц и квартир с 8 по 9 мая 2018 года, а также на результаты изучения популярности городов у путешественников. Кроме Волгограда в десятку популярных городов попали Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Новороссийск, Керчь, Тула, Смоленск, Минск и Брест.
А в десятку популярных малых городов воинской славы кроме Калача-на-Дону вошли Выборг и Гатчина, Можайск, Старая Русса, Ржев, Козельск, Ельня, Луга, Малгобек.
Напомним, Волгоград уже два года подряд держится в десятке лучших туристических направлений РФ по версии премии Travelers Choice Awards. Отметим, что последнюю присуждает международный сайт о путешествиях TripAdvisor. В минувшем году Волгоградская область попала в топ-25 популярных у соотечественников регионов России. В 2017 году ее посетило 950 000 человек, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Отметим, что губернатор поставил задачу к 2021 году достигнуть планку в 1,2 миллиона туристов в год.