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В будни в эфир программы «Время» вернутся Андреева и Елисеев
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В будни в эфир программы «Время» вернутся Андреева и Елисеев 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов больше не будет вести выпуски новостной программы «Время», программу в будни для европейской части России вновь будут вести попеременно Виталий Елисеев и Екатерина Андреева, сообщил в четверг РИА Новости Клейменов.
Клейменов в феврале вернулся в качестве ведущего в эфир программы «Время», который выходит по будням на европейскую территорию России, сменив Андрееву и Елисеева. Они вели «Время» в телеэфирах, рассчитанных на другие часовые пояса, а также появлялись в эфире для центральной части России в выходные.
"Я попрощался… Будут вести программу Андреева и Елисеев, как мы и обещали", — сказал Клейменов.
Он пояснил, что попрощался со зрителями Первого канала 8 мая.
"Сегодня программу будет вести тот же, кто и вчера — Виталий Елисеев", — сказал собеседник агентства.
При этом Клейменов не стал отвечать на вопрос, когда в эфир вернётся Андреева. Ранее он сообщал РИА Новости, что ведущая вернется в обновленный эфир телепрограммы «Время» после того, как ее команда овладеет всеми технологическими возможностями новой студии и всем инструментарием нового новостного стандарта. При этом телезрители заметили, что в последних выпусках новостей, выходящих на Первом канале в выходные, Андреева не просто зачитывала новости за столом ведущего, а передвигалась по новой студии программы, активно пользуясь ее новыми возможностями.
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