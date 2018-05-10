Екатерина Андреева вернется в кресло ведущей программы «Время»

"Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение", — поделился Клейменов в своем последнем эфире «Времени».