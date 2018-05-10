Сотрудники таможни задержали в Самарской области две машины с поддельными товарами для детей 

В Самарскую область завезли 19415 детских товаров, маркированных товарными знаками FIFA. Они оказались поддельными. Об этом сообщили в Самарской таможне.
— Товары — мячи, игрушки — перевозили на двух машинах. Все они имели признаки контрафактности. К тому же производитель не имел права на использование товарных знаков FIFA, — рассказали представители таможни.
В таможне говорят, что такие товары зачастую производят кустарным способом
По их словам, качество контрафактной продукции ниже по сравнению с оригинальными товарами. Зачастую ее производят кустарным способом. По этой причине ее распространение несет потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.
Игрушки могут быть опасны
Сотрудники таможни конфисковали всю партию.