Сотрудники таможни задержали в Самарской области две машины с поддельными товарами для детей

Самарскую область завезли 19415 детских товаров, маркированных товарными знаками FIFA. Они оказались поддельными. Об этом сообщили в Самарской таможне.

— Товары — мячи, игрушки — перевозили на двух машинах. Все они имели признаки контрафактности. К тому же производитель не имел права на использование товарных знаков FIFA, — рассказали представители таможни.

В таможне говорят, что такие товары зачастую производят кустарным способом

По их словам, качество контрафактной продукции ниже по сравнению с оригинальными товарами. Зачастую ее производят кустарным способом. По этой причине ее распространение несет потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Игрушки могут быть опасны

Сотрудники таможни конфисковали всю партию.