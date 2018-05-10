ЦБ не видит необходимости менять законодательство РФ для развития исламских финансов

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. Банк России не считает необходимым вносить изменения в действующее законодательство РФ для развития исламских финансовых инструментов (то есть таких, которые действуют по законам шариата — прим. ред.). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Александр Торшин, выступая на Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

"Возникает проблема при изучении вопроса (исламского банкинга), надо ли менять законодательство РФ для того, чтобы действовали исламские финансы. Наша точка зрения такая: действующее российское законодательство вполне допускает использование (таких фининструментов — прим. ТАСС)", — сказал он.

Торшин добавил, что в ЦБ уже три года действует рабочая группа по вопросу развития исламских финансов. По его словам, целый ряд направлений были открыты в области исламских финансов. Одно из них — международное сотрудничество ЦБ, Внешэкономбанка Сбербанка с Исламским банком развития. " (Между сторонами) был подписан меморандум о взаимопонимании с группой Исламского банка развития. Делегация ЦБ посетила штаб-квартиру этого банка, по итогам визита были согласованы направления дальнейшего сотрудничества сторон. Прошли обучающие семинары по теме исламского банкинга", — рассказал он.

Также Торшин отметил, что в России начинают открываться исламские окна в банках, появляются другие продукты. Кроме того, он напомнил, что в мае 2017 года Банк России презентовал переведенные на русский язык стандарты бухгалтерской отчетности и аудита исламских финансовых учреждений. «Эта книга разошлась очень быстро, мы ее также изучаем», — заверил он.

Особенности исламской экономики

Исламская экономика действует согласно законам шариата — это халяльное производство продуктов питания, халяльные медицина и туризм, исламский банкинг.

Исламские банки отличаются тем, что из-за запрета на ростовщичество не могут выдавать классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).

10-12 мая 2018 года в Казани проходит Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также как подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.