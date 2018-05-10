Банк Дубая: исламский банкинг может стать катализатором для притока инвестиций в РФ

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. Исламский банкинг может стать катализатором в привлечении инвестиций из стран Ближнего Востока в российскую экономику. Такое мнение высказал в четверг гендиректор группы Исламского банка Дубая Аднан Чилван на пленарном заседании " Россия — Исламский мир: драйвер международной экономики" в рамках KazanSummit.

Гонконг, "Я считаю, что исламские финансы будут катализатором, который поспособствует вливанию инвестиций в Россию. Исламский банкинг имеет все инструменты для инвестирования в неисламских государствах, странах, которые не входят в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Я имею в виду Великобританию ЮАР — все они привлекают исламские инвестиции. Если вы посмотрите на смешанный способ привлечения средств, то 60% инвестиций в этих странах пришли с Ближнего Востока, из Исламского банка", — отметил Чилван.

По его мнению, роль исламских финансов в привлечении инвестиций из стран Ближнего Востока в экономику России пока невелика, но есть, по крайней мере, четыре направления, где она может существенно вырасти. Речь идет об инвестировании в здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты и рынок недвижимости.

В этой связи Чилван подчеркнул, что Татарстан может стать своеобразным хабом исламского финансирования в России, поскольку задачи, которые обозначены в стратегии развития республики до 2030 года, сходны с теми, которые решали в свое время власти Объединенных Арабских Эмиратов . «Смарт-медицина, развитие инфраструктуры — это именно то, что ОАЭ делали 30 лет тому назад, поэтому я вижу так много схожего между ОАЭ и Татарстаном. Я думаю, что исламские финансы смогут являться катализатором для привлечения инвестиций с Ближнего Востока, сделав Татарстан хабом исламского финансирования», — отметил Чилван.

Исламский банкинг имеет потенциал не только при реализации крупных инфраструктурных проектов, но и при инвестировании в малый и средний бизнес и даже в вопросах микрофинансирования, считает вице-президент группы Исламского банка развития Замир Икбаль. «Мы не стараемся конкурировать с другими институтами развития, мы скорее дополняем их усилия, принося другой ценностный вклад в общую цель. Просто наши инструменты финансирования другие, мы используем исламские принципы», — сказал Икбаль на пленарном заседании.

Для успешного развития исламского банкинга необходимо, чтобы в ней был хорошо развит финансовый сектор и в идеале — законодательно закреплены возможности для ведения бизнеса в соответствии с нормами ислама, подчеркнул он.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама — в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Банки напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.

Кооперация исламского мира

По словам президента Татарстана, руководителя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустама Минниханова , необходима кооперация стран исламского мира на фоне кризиса в международных отношениях.

"Современная система международных отношений переживает непростые времена: экономические и миграционные проблемы, конфликты между государствами — процессы, которые крайне болезненно затрагивают весь исламский мир. Необходимо вместе создавать новые источники стабильности и устойчивого развития. Кооперация стран и регионов сегодня приобретает особую значимость", — сказал Минниханов.

Он добавил, что у каждой страны и региона есть свои традиции, однако они не должны становиться причиной «вражды, недоверия и тем более конфликтов».

Создание правовых основ

Вопрос создания альтернативной финансовой системы давно и остро стоит на повестке дня, и сектор исламских финансов является одним из вариантов решения этой проблемы, отметил директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев

"Для быстрого внедрения исламского банкинга в российскую финансовую систему необходимо создать правовые основы. В Банке России уже работают над этим. Дополнение законодательной базы в области регулирования деятельности банков требуется в связи с тем, что исламский банкинг в значительной степени отличается от традиционного", — отметил он, уточнив, что в исламском банкинге нет понятия «процент».

"Принимая вклад, банк обязуется вложить эти средства в какой-либо бизнес-проект третьей стороны. Что это будут за проекты, клиент и банк оговаривают заранее, а прибыль и убытки по осуществленным вложениям делят между собой. Фактически банк становится соинвестором, в связи с чем он заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в выгодный бизнес", — добавил Разуваев.

KazanSummit

10-12 мая в Казани проходит международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.

Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес— платформы для установления новых контактов, а также для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала России.