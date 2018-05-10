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«Почта России» станет акционерным обществом
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«Почта России» станет акционерным обществом 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
«Почта России» может быть преобразована из унитарного предприятия в акционерное общество, где сто процентов акций будет принадлежать государству. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам главы Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, законопроект сохраняет стопроцентный контроль государства над «Почтой России». «Мы считаем, что такая огромная организация не может быть передана в частные руки, поэтому прописали положение о том, что все акции будут принадлежать стране. Управление и совет директоров должен будет назначаться Правительством России», — сказал он.
Депутат отметил, что в законопроекте также будут прописаны правила, по которым расстояние между отделениями в городах не должно превышать полутора километров, а в сельской местности -шести. «После того мы прописали, что в отдалённой местности должны обеспечиваться возможности для работы нотариуса и оказание государственных и муниципальных услуг, потому что для таких посёлков это крайне важно», — сказал он.
По словам парламентария, согласно законопроекту любые решения по закрытию почтовых отделений будут приниматься исключительно советом директоров при согласовании с профильным федеральным министерством. «Также напомню, что в „Почте России“ работает более 350 тысяч человек, а в рабочих местах заинтересовано более миллиона. Поэтому такая реорганизация не будет основанием для расторжения трудовых договоров и сокращения штата», — добавил Николай Николаев. Он отметил, что вносимые изменения должны будут обеспечить равный доступ к почтовым услугам для всех граждан России.
Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что предприятие может быть реорганизовано в конце 2018 — начале 2019 года.
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