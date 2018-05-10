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Праздник творчества для юных жителей ВАО состоится в Сокольниках
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Праздник творчества для юных жителей ВАО состоится в Сокольниках 

Управа района Сокольники 38 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Конкурс рисунка на асфальте для самых юных жителей Восточного округа состоится 13 мая. Организатором выступит клуб краеведов района при поддержке детского молодежного центра «Сокольники».
Как сообщили представители районного клуба краеведов, мелки юным художникам будут выданы на месте, поэтому от участников требуется только желание рисовать и творческие идеи. Все юные дарования будут награждены сюрпризами от организаторов.
Так, всех желающих стать участниками творческого конкурса ждут 13 мая в полдень на асфальтовую дорожку за 6-м домом по Охотничьей улице. Отмечается, что возрастных ограничений в конкурсе нет, к участию приглашены как дети, так и взрослые.
Добавим, клуб краеведов района Сокольники помогает жителям разнообразить свой досуг. В ходе апрельской встречи членов клуба состоялась вторая в истории собраний краеведов пешая экскурсия по району. Во время прогулки собравшиеся узнали много интересных фактов из истории родных Сокольников, смогли сравнить реальные улицы и старые снимки.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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