Рустэм Хамитов напомнил советскую практику утренних радиозарядок

Слышала, в республике средняя продолжительность жизни будет 80 лет. За счёт чего станем жить дольше?

По указу Президента России Владимира Путина , к 2030 году средняя продолжительность жизни по стране должна перейти рубеж 80 лет. По итогам 2017 года в России этот показатель составил 72,5 года (мужчины — 66,5, женщины — 77). В Башкирии он за 4-5 лет повысился на 3,5 года и достиг 71,5 лет. По словам министра здравоохранения Башкирии Анвара Бакирова, снижение смертности от болезней связано с отлаженной работой в отрасли.

По мнению главы нашего региона, добиться поставленной цели невозможно «без современного здравоохранения, современных больниц и клиник».

«Будем строить более десятка крупнейших объектов здравоохранения на 12,5-13 млрд рублей, — сказал Рустэм Хамитов . — В 2019 году будет введен в эксплуатацию новый корпус онкодиспансера. Кардиоцентр на сегодняшний день тоже отстал от требований времени. Нам нужно его модернизировать и обновлять. Будет построен новый комплекс площадью 36 тыс. кв. м стоимостью почти 6 млрд рублей».

По словам главы, в 2018 году также начнётся строительство новой поликлиники при РКБ им. Куватова (в объект вложат 2 млрд рублей), детских поликлиник в Дюртюлях и Туймазах, каждая стоимостью 400 млн рублей. В 2019 году начнётся возведение акушерского корпуса и поликлиники в Бирске (суммарная стоимость — около 800 млн рублей). Новый хирургический корпус построят в Учалах, в Октябрьском — хирургический корпус капитально отремонтируют. Новые корпуса появятся в инфекционной больнице №4 (детский) и в роддоме №3 Уфы

Рустэм Хамитов дал правительству республики поручение разработать стратегию развития здорового образа жизни, подразумевающую вовлечение значительного количества людей. Он напомнил советскую практику утренних радиозарядок. Эта традиция прижилась в Японии , где 80% населения занимается физкультурой в течение дня, благодаря чему средняя продолжительность жизни в этой стране перевалила далеко за 80 лет.