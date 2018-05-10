Опубликована расширенная деловая программа Петербургского форума

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликовали расширенную версию программы с указанием спикеров и модераторов сессий, подтвердивших участие в мероприятии. Об этом сообщается на сайте ПМЭФ-2018.

В деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий в различных форматах. Деловые сессии состоятся в рамках четырех тематических направлений: «Глобальная экономика в эпоху изменений», « Россия : используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

«Объединяя на одной площадке столько различных мероприятий, мы стремимся создать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Это как нельзя лучше отвечает цели Форума — созданию экономики доверия», — отметил советник президента Российской Федерации, глава программного комитета ПМЭФ Антон Кобяков

В рамках ПМЭФ состоятся региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, а также сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» на тему «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».