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Опубликована расширенная деловая программа Петербургского форума
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Опубликована расширенная деловая программа Петербургского форума 

Lenta.ru 39 минут назад
Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликовали расширенную версию программы с указанием спикеров и модераторов сессий, подтвердивших участие в мероприятии. Об этом сообщается на сайте ПМЭФ-2018.
В деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий в различных форматах. Деловые сессии состоятся в рамках четырех тематических направлений: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».
«Объединяя на одной площадке столько различных мероприятий, мы стремимся создать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Это как нельзя лучше отвечает цели Форума — созданию экономики доверия», — отметил советник президента Российской Федерации, глава программного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
В рамках ПМЭФ состоятся региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, а также сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» на тему «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 24–26 мая 2018 года под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.
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