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Участники войны получили в Соколиной горе продуктовые наборы и памятные подарки
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Участники войны получили в Соколиной горе продуктовые наборы и памятные подарки 

Управа района Соколиная гора 40 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В Соколиной горе проживает пятьдесят пять участников Великой Отечественной войны и более шестисот тружеников тыла.
Большинство продзаказов и памятных подарков уже вручена с участием представителей управы района Соколиная гора, в том числе главы управы Александра Аксенова, а также муниципальных депутатов и представителей ветеранской общественности. Как сообщила глава отдела управы Светлана Демидова, перед Днем Победы успели навестить всех участников войны, проживающих в Соколиной горе, из числа желающих получить набор лично. Те, кого не застали дома, смогут забрать подарки позже в районной управе.
Регулярно ветераны получают приглашения на районные мероприятия в честь праздников, обеспечены социальной помощью в виде патронажа, бесплатных талонов на услуги бани и парикмахерской, ремонта обуви и продовольственные заказы. Этому способствуют управа и муниципальные депутаты Соколиной горы.
Фото: Светлана Яковлева.
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