Участники войны получили в Соколиной горе продуктовые наборы и памятные подарки

В Соколиной горе проживает пятьдесят пять участников Великой Отечественной войны и более шестисот тружеников тыла.

Большинство продзаказов и памятных подарков уже вручена с участием представителей управы района Соколиная гора, в том числе главы управы Александра Аксенова , а также муниципальных депутатов и представителей ветеранской общественности. Как сообщила глава отдела управы Светлана Демидова , перед Днем Победы успели навестить всех участников войны, проживающих в Соколиной горе, из числа желающих получить набор лично. Те, кого не застали дома, смогут забрать подарки позже в районной управе.

Регулярно ветераны получают приглашения на районные мероприятия в честь праздников, обеспечены социальной помощью в виде патронажа, бесплатных талонов на услуги бани и парикмахерской, ремонта обуви и продовольственные заказы. Этому способствуют управа и муниципальные депутаты Соколиной горы.