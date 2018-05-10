В Щукине проведут турнир по настольному теннису

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика», который находится в Щукине, в пятницу, 11 мая, состоится турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.

— К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Начало турнира в 10.00, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-ый Пехотный переулок, дом 8.