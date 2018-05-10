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В Щукине проведут турнир по настольному теннису
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В Щукине проведут турнир по настольному теннису 

Управа района Щукино 36 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика», который находится в Щукине, в пятницу, 11 мая, состоится турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.
— К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Начало турнира в 10.00, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-ый Пехотный переулок, дом 8.
Дополнительную информацию о соревнованиях можно получить по телефону 8 (903) 139-42-39 (Юрий Алексеевич Бабарыкин). (ео)
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