Блогер Владимир Лешуков: Вместо уникальной мельницы — новодел с амбарным замком

Позавчера у меня состоялось небольшое автомобильное путешествие…

Проехали несколько объектов степного Заволжья . И первым стала Питерская мельница в селе Моршанка. Я уже посещал ее вместе с самой Питеркой летом 2014’го. Тогда единственная сохранившаяся ветряная мельница Саратовской области еще была настоящей, подлинной, дореволюционной. Год постройки — 1840. Изображена на гербе Питерского района.

Губернатор поставил задачу отреставрировать построенную без единого гвоздя мельницу по образцу dодяной мельницы села Лох. Но районная власть в лице главы администрации района Сергея Егорова , вместо добросовестного выполнения поручения, заявила, что реставрации мельница не подлежит в силу аварийного-гнилого состояния и историческое деревянное сооружение снесли. Зато построили новодел. Не соответствующий исторической мельнице ни по высоте, ни по ширине. С маленькими, «игрушечными» крыльями вместо настоящих мощных лопастей. От старой Питерской мельницы, о которой мы снимали выпуск моего авторского телепроекта «Неизвестная губерния» для телеканала «ТНТ-Саратов», остался лишь сам внутренний мельничный механизм с центральной осью — его поместили под крышу новодела.

Да — территорию неплохо благоустроили. Да — наладили освещение, устроили архитектурную подсветку, построили Дом мельника, колодец, беседку, печку, качели, собрали старинные мельничные жернова из разных населенных пунктов, огородили весь комплекс. Но насколько обоснован снос? Даже если вообразить, что Питерская мельница действительно не подлежала сохранению путем реставрационных работ (на сей счет Питерская администрация приводила комментарий строителя-реставратора Сергея Леднева из Пензы , однако звучали и противоположные оценки специалистов), то следовало построить точную копию! На информационном стенде возле поворота к Питерке потенциальный турист видит фотографию старой мельницы, в реальности же его встречает другое строение. «Меня обманули?», — подумает внимательный приезжий.

И, последний момент… Когда в 2017 году происходило открытие нового историко-этнографического мельничного комплекса, официальные лица уверяли, будто в туристический сезон при мельнице в Доме мельника будет всегда находиться смотритель. Его функция — открывать все здания приезжающим туристам, рассказывать им о символе района. Никакого смотрителя нет. На дверях мельницы — огромный замок, на дверях Дома мельника — тоже. Неужели период с 1 по 9 мая не считается в Питерском районе порой туристических поездок? Такими темпами внутренний туризм еще долго не выйдет на должный уровень.

Хотелось бы получить официальный комментарий Комитета по туризму Правительства Саратовской области.

Напоследок — две фотографии, где есть я и есть Питерская мельница. Первое фото (справа) — июль 2014 года, второе (главное фото) — май 2018 года. Специально встал в похожую позу…