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Сергей Лавров: Выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
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Сергей Лавров: Выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее о расторжении соглашения сообщили в Белом доме.
Выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.
— У нас вызывает серьезную озабоченность решение администрации США выйти из «Совместного всеобъемлющего плана действий», тем самым совершив существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231, — заявил Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия и европейские страны проведут оценку действий властей США и сопоставят мнения, передает "Парламентская газета".
По словам Сергея Лаврова, ядерное соглашение с Ираном — это один из важнейших документов, необходимых для поддержания региональной стабильности.
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