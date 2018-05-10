Сергей Лавров: Выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Ранее о расторжении соглашения сообщили в Белом доме. Сергей Лавров. Выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел России — У нас вызывает серьезную озабоченность решение администрации США выйти из «Совместного всеобъемлющего плана действий», тем самым совершив существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231, — заявил Сергей Лавров. Он отметил, что Россия и европейские страны проведут оценку действий властей США и сопоставят мнения, передает " Парламентская газета ". По словам Сергея Лаврова, ядерное соглашение с Ираном — это один из важнейших документов, необходимых для поддержания региональной стабильности.