15 мая стартует второй этап заявочной кампании молодежного форума «Таврида»

Москва , 10 мая 2018 г. С 16 июля по 31 августа 2018 года на полуострове Крым пройдёт Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида», одно из самых ожидаемых событий для молодых деятелей культуры, открывающее большие возможности для реализации потенциала участников.

15 мая станет доступным творческое задание на сайте мыставриды.рф. Это является вторым и определяющим этапом прохождения на форум, результаты которого будут оценивать экспертное жюри. Напомним, что с 30 марта 2018 года идет приём заявок для претендентов в участники и волонтеры форума. Для того, чтобы приступить к выполнению творческого задания, необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России» и заполнить анкету. За полтора месяца организаторами было принято уже более 7000 заявок.

В 2018 году гостей форума ожидает погружение в трехуровневую модель образовательной программы, общие тренд-сессии, работа в творческих именных школах партнерских организаций, среди которых — Школа музыкальной академии «M. A. M. A.» Игоря Матвиенко , Школа джаза Сергея Жилина ("Фонограф"), фэшн-школа под руководством Антона Алфера, Школа Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова , Школа литературного мастерства издательства «Эксмо-Аст», Школа кинокомпании КИТ под кураторством Джаника Файзиева, фолк-школа и другие.

Отличительной особенностью этого года станет проведение образовательной лаборатории «Равный — равному», позволяющая осуществить обмен между участниками форума профессиональными компетенциями на примере личных кейсов.

Всего участниками форума станут около 3000 молодых профессионалов со всех 85 регионов России . Планируется проведение 6 образовательных смен: народная смена «Вместе»; «Стрит-арт смена»; смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии; смена молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена»; «Лето, джаз и рок-н-ролл»; «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры».

Получить уникальный концентрат знаний и наставническую помощь от ведущих экспертов в сфере культуры уже смогли более 9000 человек. С 2015-го года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей, на 2018 год грантовый фонд составит 30 млн рублей. Таврида — единственный федеральный форум, где в 2018 году будет функционировать Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Творческие инициативы молодежи».

Форум является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства, где рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие встречи. Сильная энергетика Крыма дает мощный толчок для достижения новых вершин в профессии и осуществления важных задач для поднятия культуры в своих регионах по возвращении с форума.

Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Росмолодежи.