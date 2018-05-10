Замахнулись на рекорд

В этом году Владимир стал библиотечной столицей страны. Для жителей и гостей области в связи с этим приготовили насыщенную культурную программу. Начнётся масштабный библиотечный конгресс 12 мая в 13:00 с открытия книжного фестиваля «Библио-Бу!Фест» и выставки издательской продукции в Центре культуры и искусства на Соборной. Официальная церемония открытия запланирована на 14 мая. Она пройдёт в Суздале , где дадут старт Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2018». Закроется Конгресс в Областном Дворце культуры и искусства 17 мая.

Владимирская область выбрана столицей неслучайно, отметил Михаил Колков (замгубернатора по соцполитике), так как в Правительстве страны высоко оценили развитие библиотечного дела в регионе. «У нас достаточно развитая сеть библиотек. Очень интересны и посещаемы областные библиотеки. И область немало делает для развития флагманских библиотечных учреждений. Для того чтобы в этом убедиться достаточно заглянуть в библиотеку им. Горького», — отмели Михаил Колков.

Коврове. Несколько десятков секций и круглых столов пройдёт в рамках Библиотечного конгресса во Владимирской области. Основными площадками будет Владимир и Суздаль, но и о других городах не забыли. Выездные заседания пройдут в Гороховце

Чиновники утверждают, что владимирский библиотечный конгресс может с лёгкостью поставить рекорд по количеству участников— 1300 человек из разных регионов страны уже зарегистрировались на Конгресс. Это, прежде всего, связывают с интересной и разноплановой программой фестиваля, а также с удобной логистикой.

«Библиотечное сообщество будет представлено очень серьёзным образом. У нас и ряд специальных гостей — Наталья Солженицына , вместе с которой мы готовим 100-летие Александра Исаевича Солженицына . Будет и специальная встреча с Натальей Дмитриевной в рамках Конгресса. Специальным гостем также будет Сергей Шергунов — писатель, общественный деятель, журналист, который будет проводить открытую встречу», — рассказал Михаил Колков, заместитель губернатора по социальной политике.

Чиновники говорят, что сами библиотекари поставили перед собой задачу показать на Конгрессе «фишки» развития регионального библиотечного дела и книжной культуры. Конечно, всё это будет сделано через призму истории Владимирской губернии — потенциал и традиции. «Я хочу подчеркнуть, что наши работники культуры подготовили на этот Конгресс 59 докладов, аналитических и будут участвовать во всех секциях. Тем более, что основная тема Конгресса в этом году — опираясь на прошлое, строим будущее: роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России », — отметила Вера Зинатуллина, директор регионального департамента культуры.

К слову, каждый участник Конгресса получит уникальный подарок от владимирских мастеров — платок из шёлковой коллекции. Все они сделаны вручную. Но на этом сюрпризы не заканчиваются, говорят организаторы. Настоящей «бомбой» станет презентации книги «Матрёнин двор» в новой суперобложке. Уникальную фотографию той самой Матрёны Васильевны для неё лично передала Наталья Дмитриевна Солженицына. Кстати, её автограф с напутственными словами тоже есть в книге и это, как выразились организаторы Конгресса, будет своеобразным обращением к участникам.

И это ещё не всё. Специально к Конгрессу организаторы издали специальный выпуск журнала «Библиотека», в котором рассказывается обо всех библиотеках региона. Интересный факт, что оснащённость их интернетом составляет больше 98% и это лучшие показатель по ЦФО.

Ещё одной изюминкой конгресса станет круглый стол по проблемам книжного обеспечения пенитенциарных заведений (исправительные колонии прим.). К слову, обсуждения на эту тему станут дебютными.