Объединение каскадеров «Мастер» приглашает на шоу «Искусство невозможного»

Объединение каскадеров «Мастер» приглашает на шоу «Искусство невозможного» — грандиозное трюковое представление, посвященное своему 25-летнему юбилею. 26 мая 2018 года в московском Парке киноприключений «Мастер Панин» соберутся уникальные таланты из восьми стран, чтобы совершить невозможное.

Зрители шоу увидят самое мощное трюковое шоу в новейшей истории от победителей Чемпионатов Мира, обладателей тридцати мировых рекордов и трех рекордов Гиннеса, которые предстанут на главной трюковой сцене России всего на один день. Захватывающие номера на автомобилях в стиле «Безумного Макса», высотная акробатика, сумасшедший фристайл на горящих мотоциклах и даже каскадерская свадьба — эти и многие другие трюки высшего пилотажа войдут в по-настоящему взрывную программу юбилея «Мастера».

В каскадерских шоу есть то, чего нет ни в одном другом — только здесь вживую показано то, что можно увидеть только в кино, нарисованное компьютером. Это даже не 3D, а 12D, — говорит создатель объединения и школы каскадёров «Мастер» Игорь Панин . — Летят обломки, огонь, искры — и все это в считанных метрах от зрителя. Ни в цирке, ни в других шоу вы это никогда не увидите и не попробуете вкус настоящего экстрима. Эти ощущения нельзя передать словами, можно только почувствовать. Такую энергетику и эмоции можно получить только на каскадерских шоу.

Создатель объединения и школы каскадёров «Мастер», основатель Парка Киноприключений Игорь Панин — один из самых известных и титулованных российских каскадеров, член Всемирной Академии Трюка ( США ), Вице-президент Федерации исторического фехтования России, Президент Федерации экстремальных видов спорта, Вице-президент Международной Академии Трюка. Его профессиональный стаж в качестве каскадера и постановщика трюков насчитывает 37 лет. Неоднократно принимал участие и является автором множества телепроектов и художественных фильмов и сериалов. В фильмографии Панина более 50-ти художественных фильмов, 15 телесериалов, около 20-ти съемок музыкальных клипов и более 50 телевизионных программ.

— Еще в 90-е к нам приходили мальчишки и девчонки с улиц, которым было некуда пойти, — рассказывает Игорь Панин о школе «Мастер». — Здесь занимались хулиганы, которые находили экстрим и выброс энергии, выплескивали негативные эмоции. Из тысяч человек, которые за эти годы прошли школу, сотни стали каскадерами — это те самые ребята, которые смогли найти себя и поставить правильные приоритеты в жизни, и теперь они снимаются в кино на передовых трюковых ролях, они нашли цель в жизни. В этом и есть главная заслуга объединения «Мастер». Трудности ведут нас к успеху и победам!

Главным достижением за 25 лет считаю создание и проведение единственного в мире международного фестиваля каскадеров «Прометей».

Когда: 28 мая в 15:00 Где: Московский Парк киноприключений «Мастер Панин»

Билеты приобрести можно на официальном сайте.