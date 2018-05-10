Баженов посочувствовал суркам и пожурил американских полицейских

Американский полицейский застрелил сурка, заблокировавшего движение на трассе под Балтимором, так как зверь «попытался оказать сопротивление». Очевидцы происшествия сняли его на видео и выложили в сеть. В кадре видно, как правоохранитель пытается прогнать зверя с дороги, но тот воспринимает его движения как агрессию и наступает на сотрудника полиции, отвоёвывая у него часть трассы. Тогда коп достаёт табельное оружие и стреляет в сурка, однако с первого раза убить животное у него не получается и он добивает грызуна вторым выстрелом.

Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН объяснил, как поведение сурка, так и американского правоохранителя. По его словам, особое удивление вызывает то, что полицейский не смог ликвидировать зверя с первой попытки.

«На эту ситуацию можно посмотреть с нескольких сторон. Конечно, самая смешная про то, как американцы испугались сурка — своего любимого зверя, который им предсказывает весну, которого они вытаскивают из норы и смотрят, куда упадёт его тень. Хочу отметить, что в тот день, когда они проделывают этот ритуал, сурок ещё находится в полусне и поэтому никакого сопротивления не оказывает. Сейчас сурки, конечно, проснулись, находятся в самом, что ни на есть бодром состоянии и ходят по дорогам. Но то, что взрослый полицейский не смог с первого раза застрелить сурка свидетельствует о вообще плохой тактико-технической подготовке силовых структур США . Потому что сурок очень крупный, и дистанция была небольшой, и странно, что человек из табельного оружия не может застрелить существо, которое в три раза больше человеческой головы. Странно предположить, как этот человек собирается попадать, например, в преступника», — заметил зоолог.

Поведение сурка, по его словам, было нетипичным, так как обычно эти животные убегают, если видят более серьёзного противника, которым в этом случае выступал не полицейский, а машины. Однако зверь мог оказаться бешеным, заметил Баженов.

«Я думаю, что действия полицейского были продиктованы подозрением, что сурок бешеный. Это действительно может быть, сурки — резервуар бешенства. Но я сомневаюсь, что полицейские настолько подкованы в области зоологии и ветеринарной медицины, что могли такое подозрение допустить. Скорее обладатель оружия был просто раздражён и находился в истерическом состоянии, что мультипликационный герой, сурок-байбак, которого он привык видеть по телевизору, вдруг его попытался укусить. В этом случае его действия, как слабо развитого homo sapiens оправданы — он применил оружие, а это то единственное действие, что заложено в его алгоритм поведения», — объяснил собеседник НСН.

В завершение беседы Баженов выразил сочувствие сурку и всем его родичам, которые лишились своего кормильца, а вот американцам сопереживать отказался.

«Очень сочувствую всей колонии, всем родственникам невинного сурка. Сочувствовать ему нужно вне зависимости от того, как это произошло. Если он был бешеный, это серьёзная болезнь, которая также должна стать горем семьи. Если он был застрелен просто так, по идиотизму, то он тоже заслуживает сочувствия. Если его застрелили в связи с неудачно попыткой отразить агрессию со стороны американца, тоже нужно сочувствовать. В общем, суркам сочувствую, американцам — не сочувствую!», — заключил Баженов.