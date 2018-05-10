Ведомство минсельхозпрода РТ закупило шесть iPhone для сотрудников

Республиканский информационно-вычислительный центр (подведомственная министерству сельского хозяйства РТ организация) закупил шесть iPhone для сотрудников, соответствующий заказ размещен на сайте Госзакупок.

Информация о закупке была размещена 8 мая. Согласно извещению, организация закупает шесть телефонов: два iPhone 8 256 Gb, один iPhone 8 64 Gb, два iPhone 8 Plus 64 Gb и один iPhone X 256 Gb.