Ещё
Ведомство минсельхозпрода РТ закупило шесть iPhone для сотрудников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведомство минсельхозпрода РТ закупило шесть iPhone для сотрудников 

АиФ Казань 42 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Республиканский информационно-вычислительный центр (подведомственная министерству сельского хозяйства РТ организация) закупил шесть iPhone для сотрудников, соответствующий заказ размещен на сайте Госзакупок.
Информация о закупке была размещена 8 мая. Согласно извещению, организация закупает шесть телефонов: два iPhone 8 256 Gb, один iPhone 8 64 Gb, два iPhone 8 Plus 64 Gb и один iPhone X 256 Gb.
«АиФ-Казань» направил в министерство сельского хозяйства РТ запрос с просьбой прокомментировать закупку.
АиФ Казань: последние новости
График отключения горячей воды на май-2018 от «Казэнерго» Когда в Казани отключат горячую воду? График на май 2018 года Можно ли не платить взносы на самообложение?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение474
Клейменов больше не будет вести программу «Время»35
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение