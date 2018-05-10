Тюменский блогер Сергей Волошин заплатит почти 100 тысяч рублей за оскорбления на YouTube 

Несколько видеороликов, размещённых на популярном видеохостинге, стали причиной сильной ссоры между председателем правления тюменского ДНТ «Петровский Остров» Андреем Гараниным и местным активистом Сергеем Волошиным. Решить вопрос мирно у мужчин не вышло, поэтому один из участников конфликта обратился за помощью в суд.
— Сергей Волошин с октября по декабрь прошлого года снял на видео и выложил в YouTube несколько видеороликов о председателе дачного товарищества. Главный герой «короткометражек» с хлёсткими названиями «Группка лиц на месте преступления», «Градус безумия нарастает», «Лжедмитрий-1 и Лжедмитрий-2» посчитал работу Волошина незаконной. За справедливостью он обратился в Ленинский районный суд с иском о компенсации морального вреда на два миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе областного суда.
Стоп-кадр одного из видеороликов. Такие дома красуются в окрестностях этого самого дачного товарищества
Чтобы доказать, что его оскорбили, Андрей Гаранин отправил видеоролики в Екатеринбург на лингвистическую экспертизу, которая нашла в них оскорбительные и нецензурные слова. И постановила: реплики содержат негативную информацию, унижающую и оскверняющую личность председателя ДНТ.
— Суд частично удовлетворил иск. Волошину предстоит компенсировать истцу 30 тысяч рублей морального вреда, около 13 тысяч рублей судебных расходов и 58,8 тысяч рублей — на оплату лингвистической экспертизы. Запретил использовать, распространять порочащие Гаранина видеоролики и обязал Волошина удалить их из соцсетей и написать на том же сайте опровержение, — уточнили в ведомстве.
Чтобы не быть голословным, Волошин демонстрирует в ролике выписки из имеющихся на руках документов
Решение суда пока не вступило в законную силу. Сергей Волошин, тем временем, твёрдо настроен стоять на своём, так как не согласен с мнением своего оппонента.
— Мне нечего бояться, правда за мной. Решение суда буду оспаривать в вышестоящем суде. Так называемый председатель, который по совместительству является директором сетей ломбардов, ювелирных магазинов и лечебниц, выбран на должность незаконно. И его правление в ДТН незаконно (решение суда от 21.02.18 вступит в законную силу 28.05.18 после апелляции в областном суде). Суд, вынесший мне штраф, не учёл никакие вещественые доказательства (аудиозаписи, документы), отказался опросить моих свидетелей, не опросил Андрея, не учёл ведущиеся идущие параллельно судебные разбирательства. Я добьюсь отстранения Гаранина и привлечения его к уголовной, административной и материальной ответсвенности. Мне бояться нечего, правда за мной, — уверен автор видеороликов.
Как считаете, кто из мужчин прав? Делитесь своим мнением в комментариях.