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Ветерана войны из Выхина-Жулебина поздравили с Днем Победы
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Ветерана войны из Выхина-Жулебина поздравили с Днем Победы 

Управа района Выхино-Жулебино 45 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В преддверии праздника Дня Победы, директор ТЦСО «Жулебино» Елена Глотова и заведующая отделением социального обслуживания на дому Вероника Саламатина поздравили ветерана Великой Отечественной войны Севалину Любовь Игнатьевну. Любовь Игнатьевна вовремя войны работала на оборону Москвы.
Спасибо за Ваш невероятный подвиг. Спасибо за мир, с огромным голубым небом. Спасибо за сохраненные для нас просторы нашей Родины. Спасибо за жизнь, что вы своими руками отвоевали для нас у врага. Живите еще долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью. Здоровья вам и светлых, добрых дней. (нд)
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